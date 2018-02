Auto si ribalta sulla SS 131 dcn: paura per una donna di Ottana

Incidente accaduto questa mattina intorno alle 9

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale sulla Strada statale 131 Dcn al chilometro 50.

Intorno alle 9, una autovettura Volkswagen Golf, condotta da una donna di Ottana, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada ribaltandosi sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale medico del 118 e la Polizia.