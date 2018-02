Successo per il carnevale cheremulese 2018

I ragazzi della Consulta giovanile: «siamo felici per aver riportato in maniera concreta lo spirito del carnevale in paese»

Di: Antonio Caria

Successo voleva essere e successo è stato. Premiato, così, l’impegno dei ragazzi della Consulta giovanile di Cheremule che hanno dato il massimo per la buona riuscita del carnevale cheremulese 2018.

Lo scorso sabato, le strade del piccolo paese del Meilogu sono state invase da una marea di coriandoli e di maschere, per una festa di colori terminata a tarda notte, presso il “Fox Pub”.

Una grande folla ha preso parte alla sfilata, in modo particolare i bambini, che hanno accompagnato i due carri a tema spaziale e "SuperMario kart", realizzati interamente dai ragazzi della Consulta per le vie del paese. Gli stessi hanno preso parte anche alla sfilata di domenica 11 febbraio a Thiesi e, nella giornata di sabato 17 febbraio, prenderanno parte alla sfilata organizzata a Romana.

Soddisfatti i ragazzi della Consulta giovanile: «siamo felici per aver riportato in maniera concreta lo spirito del carnevale in paese».