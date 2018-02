“Romana nel paesaggio e nel tempo”: bandito il primo concorso di pittura murale

Le domande di partecipazione dovranno essere depositate entro il 30 marzo

Di: Antonio Caria

Si chiama “Romana nel paesaggio e nel tempo” ed è il primo concorso di pittura murale promosso dall’Amministrazione comunale guidata dalla Sindaca Lucia Catte.

La finalità è quella della realizzazione di quattro murales per l’abbellimento di alcune superfici murarie situate nel centro abitato. Come specificato nel bando, «si intende incrementare l’interazione tra la cultura storica e le moderne espressioni dell’arte, valorizzare l’arte dei murales, come forma artistica espressiva e d’immediata comunicazione, recuperare il proprio patrimonio architettonico soggetto a degrado, attraverso la promozione della creatività e dell’arte, tramite l’offerta di momenti di partecipazione e di visibilità per artisti, stimolare valori positivi come il senso di appartenenza alla comunità, di ricerca di valori nel proprio passato da applicare nello sviluppo del futuro».

Il concorso è aperto a tutti, sia singoli che associati. In caso di gruppi, dovrà essere indicato un referente. Il disegno potrà essere realizzato con tecniche miste, pitture ad acqua e spray art e dovrà riprendere elementi oppure momenti dell’identità e della cultura del paese. Saranno ammesse opere di ogni genere (figurativo, neofigurativo, impressionismo, informale, astrattismo, surrealismo, naif, ecc).

Potrà essere presentato anche più di un bozzetto che dovranno riportare, sul retro,il nome dell'autore, i dati relativi alla tecnica di realizzazione e il titolo con la relativa firma. In caso di lavori di gruppo, gli stessi dovranno essere contente la firma e il nominativo di tutti i componenti.

La scadenza delle istanze di partecipazione è fissata per il 30 marzo. Ler opere saranno valutate da un’apposita commissione che giudicherà i disegni in base alla qualità artistica e ai contenuti comunicativi e documentari. Al primo classificato andrà la somma di 1800 euro, al secondo 1300, al terzo 100 e al quarto 800.

Gli interessati dovranno presentare la modulistica di ammissione, debitamente compilata, che potrà essere scaricata dal sito istituzionale www.comune.romana.ss.it e i bozzetti dell’opera proposta.

Gli stessi dovranno essere inviati, in busta chiusa, all’indirizzo Comune di Romana – Via Roma 50 - 07010 ROMANA. Nel plico dovranno essere indicati le generalità del partecipante, il titolo dell’opera, il sito di intervento, il recapito telefonico e l’indirizzo e-mail con la dicitura: CONCORSO DI PITTURA MURALE -EDIZIONE 2018. tempi di realizzazione saranno tra il mese di maggio e giugno 2018 (tre settimane di tempo).