Periodico “E inzà?”: sabato 17 febbraio la presentazione alla “MEM”

L’appuntamento è per le 16.00 in via Mameli 164

Di: Antonio Caria

Sarà presentato sabato 17 febbraio alle 16.00, presso lo Spazio Ragazzi della MEM (Mediateca del Mediterraneo) di via Mameli 164 a Cagliari, il periodico dei bambini e dei giovani di Domusnovas“E inzà?”.

Il progetto editoriale, curato dall’Associazione di volontariato ONLUS “Elda Mazzocchi Scarzella, è stato inaugurato lo scorso mese di ottobre ed è sostenuto dal Centro servizi per il Volontariato Sardegna Solidale.

La tiratura è di 250 copie ogni due mesi e ha una diffusione locale. All’interno, sono presenti gli articoli dei più piccoli (dai sette anni in su), ma anche gli approfondimenti curati dai giovani (20-30 anni e uno spazio dedicato alle tre scuole dell'Infanzia del paese). Gli argomenti trattati riguardano la Cultura, il Volontariato, lo Sport e i Viaggi, corredati da interviste e dalla ricetta del mese.