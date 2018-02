Incendio in una casa disabitata: intervengono i Vigili del fuoco

Rogo divampato in una casa di via Tuveri

Di: Redazione Sardegna Live

I Vigili del fuoco ieri notte, intorno alle 23:40, sono intervenuti in via Tuveri a Villacidro per un incendio che ha interessato uno stabile di 2 piani attualmente disabitato. Le fiamme hanno causato danni alla struttura.