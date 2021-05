Colombi imprigionati in un sottotetto, intervengono i Vigili del fuoco

Singolare intervento dei Vigili del Fuoco di Nuoro

Di: Redazione Sardegna Live

Singolare intervento dei Vigili del Fuoco di Nuoro oggi nel centro cittadino. Nella tarda mattinata, una squadra è intervenuta presso piazza Vittorio Emanuele per il recupero e salvataggio di alcuni colombi rimasti imprigionati in un sottotetto di una abitazione.

Da qualche giorno, a seguito della sistemazione di grate poste per evitare l’intrusione dall’esterno dei volatili, una decina di colombi erano rimasti chiusi nel vano, senza avere la possibilità di fuoriuscire all’esterno. Il proprietario dello stabile, considerata la particolare situazione e al fine di non ferire gli animali nel tentativo di catturarli per liberarli, ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.

La squadra intervenuta ha adottato uno stratagemma che, nella sua semplicità, si è rivelato risolutivo. Difatti, tramite la riproduzione audio del richiamo dei colombi, diramato dal cellulare di un operatore, e dopo aver rimosso la grata antintrusione, gli animali hanno abbandonato il vano del sottotetto autonomamente allontanandosi in volo.