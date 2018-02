Auto esce di strada e si ribalta: ferita una ragazza

Sul luogo dell'incidente Vigili del fuoco e Carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Per cause in corso di accertamento, una Fiat Panda, condotta da una giovane originaria di Jerzu, è uscita di strada e si è ribaltata. L’incidente è accaduto sulla strada provinciale Lanusei - San Paolo, al chilometro 5.

La giovane ha riportato lievi contusioni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Lanusei e i Carabinieri di Villagrande Strisaili.