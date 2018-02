Il carnevale del Comitato di San Cosimo

Tra gli eventi in programma, la sfilata per le vie del paese e la pentolaccia

Di: Antonio Caria

Il comitato di San Cosimo 2018, in collaborazione con il Comune di Giave, ha stilato il programma per il carnevale. Si partirà sabato 10 febbraio alle 15.00, con il ritrovo dei gruppi mascherati in piazza del Comune. Alle 15.30 verrà dato il via all’attesa sfilata per le vie del paese. Al termine, i locali delle ex scuole ospiteranno una serata interamente dedicata alla degustazione delle frittelle e ai balli in maschera. Inoltre, i componenti del comitato offriranno una cena a tutti i presenti.

Sabato 17, sempre presso le ex scuole, doppio appuntamento con la pentolaccia. La prima, alle 16.00, dedicata ai bambini; la seconda, per gli adulti, si terrà dopo la nuova cena offerta dal comitato (20.00), accompagnata dai classici balli in maschera.