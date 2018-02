“YOU POL”: ecco l'App della Polizia per segnalare i reati

Ha lo scopo di permettere a tutti, giovani e adulti, di interagire con la Polizia di Stato, consentendo l’invio di segnalazioni di episodi di bullismo o di spaccio di sostanze stupefacenti.

Di: Alessandro Congia

La Polizia di Stato, simultaneamente in tutta Italia, ha presentato questa mattina l’APP denominata “YOU POL” già operativa nelle città di Roma, Milano e Catania dal novembre del 2017. L’APP ha lo scopo di permettere a tutti, giovani e adulti, di interagire con la Polizia di Stato, consentendo l’invio di segnalazioni di episodi di bullismo o di spaccio di sostanze stupefacenti. L’applicativo, nato dalla ferma convinzione che ogni cittadino è parte responsabile ed attiva nella vita democratica del Paese, è facilmente “scaricabile” su tutti gli smartphone e tablet accedendo alle piattaforme di Apple Store per i sistemi operativi IOS e Play Store per i sistemi operativi Android.

Grazie a “YOU POL” è possibile inviare immagini o segnalazioni scritte direttamente alla sala operativa della Questura, anche se il segnalante si trova in una provincia diversa. Sarà consentito pertanto denunciare all’autorità di polizia fatti di cui si è testimoni diretti (anche mediante foto o immagini acquisite sul proprio dispositivo) ovvero notizie di cui si è appreso in forma mediata (link, pagine web, ricezione messaggi, informazioni orali etc.).

La descritta progettualità garantisce inoltre la cosiddetta “georeferenziazione” (localizzazione esatta) immediata del dispositivo segnalante e del luogo interessato dall’evento (anche se distanti tra loro). Tra le opzioni possibili per l’utente di “YOU POL” vi è anche quella che consente di effettuare una chiamata di emergenza (attraverso il pulsante di colore rosso con la scritta “chiamata di emergenza”) alla sala operativa (113 o 112 NUE qualora presente) ubicata nella provincia ove l’utilizzatore si trova. L’applicazione ha sinora riscosso un considerevole successo tra i cittadini.

LE SEGNALAZIONI. Basta pensare che dal mese di novembre 2017 sono circa 20.000 i download effettuati da utenti Apple ed Android e quasi 300 le segnalazioni giunte alle sale operative delle Questure di Roma, Catania e Milano. Da domani “YOU POL” sarà operativa in tutti i capoluoghi di regione. L’applicazione sarà pienamente operativa nell’immediatezza.

VIA AMAT CAGLIARI. Il questore di Cagliari, Pierluigi D'Angelo, assieme al dirigente delle Volanti dottor Massimo Imbimbo, alla dottoressa Veronica Madau dell'ufficio di Gabinetto della Questura, al Vicario Ferdinando Rossi e alla portavoce del Questore, la dottoressa Barbara Vacca, hanno illustrato i dettagli durante una conferenza stampa tenutasi nell'aula Mastino di via Amat. La centrale operativa - evidenzia il dirigente Massimo Imbimbo - è già funzionalmente pronta per gestire queste nuove funzionalità, con immediate verifiche del personale operante per garantire la tempestività degli interventi in città a seconda che si tratti di episodi criminosi, bullismo o droga".

Nel corso della conferenza stampa la Polizia ha mostrato come utilizzare l'App