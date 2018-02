Trucco di carnevale: i consigli dell'esperta

"Attenzione ai prodotti che usate e ai tutorial a cui vi ispirate"

Di: Alessandro Congia

Ultime battute del Carnevale un po’ in tutta l’Isola, tra feste, party, trucco e parrucco e soprattutto c’è la mania di “sfregiarsi” volto e corpo con sembianze da film horror. L’essenziale però è che giovani e meno giovani, nel truccarsi, non cadano nell’improvvisazione o ancora peggio, adoperino materiale scadente, non a norma, che danneggiano seriamente l’epidermide.

I CONSIGLI DELL’ESPERTA. Sara Pani, 36enne, quartese, da tanti anni lavora in questo campo, il make up, settore per il quale nutre particolare attenzione per l’uso di cosmetici, trucchi e materiale professionale: “Carnevale è arrivato e noto con piacere che sta tornando di gran moda travestirsi e truccarsi in maniera abbastanza ricercata – sottolinea la giovane - ma per tutti i ritardatari come me che ogni anno fanno tutto all’ultimo momento ma vogliono comunque fare un figurone ai vari party, do loro un suggerimento. Puntate su un bel trucco – aggiunge Sara Pani - ispiratevi alle serie tv del momento, ai film cult, ai personaggi di artisti come Johnny Depp.

Io punterei sugli anni ‘80, ad esempio, David Bowie, Madonna, Michael Jackson, non vi piacerebbe vestire i panni dei vostri idoli ? Se invece volete far paura lo stile horror ha sempre il suo effetto – aggiunge la truccatrice cagliaritana - in questo caso raccomando di affidarvi solo a professionisti che conoscano i materiali da trucco scenico. E se proprio volete provarci, in commercio esistono comunque prodotti testati destinati ai non professionisti. Ma mai creare intrugli in casa o usare colla vinilica sul vostro viso. Buone magie a tutti”.

I RISCHI. E’ consuetudine farsi realizzare qualcosa di sorprendente, che stupisca, che faccia anche paura. Sul web, esistono centinaia di tutorial, ma occorre stare molto attenti è fondamentale affidarsi a persone esperte, si risparmia tempo, costi e soprattutto non ci sono danni alla salute. Occorre fare attenzione ad usare colle viniliche o altre sostanze che creano conseguenze serie all’epidermide, fastidi e azioni allergiche notoriamente tristi. Un “fai da te improvvisato” non è consigliabile, oggi si utilizzano espressamente i trucchi stile cinema, con lattice e prodotti sicuri. Il trucco “più semplice” può durare 10 minuti fino anche ad un’ora per quelli più elaborati, con posa, asciugatura e definizione e resa impeccabili che durano parecchie ore.