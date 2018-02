Incendio a Villasimius: auto distrutta dalle fiamme

Intervento dei Vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Incendio d’auto questa mattina a Villasimius. E’ accaduto intorno alle 6. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco che ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. La vettura è andata completamente distrutta. Sono in corso accertamenti per risalire alla causa del rogo.