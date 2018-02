Ritrovato il 46enne scomparso da Quartucciu: sta bene

La famiglia non aveva più notizie dell'uomo da questa mattina

Di: Redazione Sardegna Live

E’ stato ritrovato e sta bene Leonardo Antonio Schirru, il 46enne residente a Quartucciu, scomparso questa mattina.

La famiglia aveva chiesto aiuto per ritrovarlo anche attraverso i social network e in tanti si sono mobilitati per condividere la foto e contribuire alle ricerche.