Sartiglia 2018. Conosciamo meglio Sonia Cadeddu: amazzone forte e coraggiosa

Video intervista

Di: Cristina Tangianu

Lei è una guerriera, una donna che non si arrende mai e che affronta la vita con il sorriso.

E’ una delle protagoniste della Sartiglia 2018 che abbiamo incontrato e intervistato per capire meglio come ci si prepara a questo grande appuntamento in programma per domenica 11 febbraio con la Sartiglia del Gremio dei Contadini e martedì 13 febbraio con la Sartiglia del Gremio dei Falegnami.

Servizio a cura di: Cristina Tangianu

Montaggio di: Samuele Frongia