Sorpreso 50 grammi circa di hashish: arrestato 16enne

Il giovane si trova nel carcere minorile di Quartucciu

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno alle 19 di ieri sera, i Carabinieri della stazione di Capoterra hanno arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio un 16enne cagliaritano, residente a Capoterra.

I militari, impegnati in un ordinario servizio di pattuglia per il centro abitato, hanno notato il giovane e insospettiti lo hanno fermato e sottoposto a perquisizione personale a seguito della quali i Carabinieri hanno rinvenuto 50 grammi circa di hashish, suddivisi in 36 dosi già pronte per la vendita. Il minore è stato portato in caserma e successivamente tradotto presso il carcere minorile di Quartucciu.