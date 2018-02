Blitz della Guardia di finanza in un negozio di abbigliamento: sequestrati 1.100 articoli

Multato il titolare del negozio

Di: Redazione Sardegna Live

Nel corso di attività a contrasto dell’abusivismo commerciale e della sicurezza prodotti, le Fiamme gialle della tenenza di Iglesias hanno eseguito un intervento nei confronti di un esercizio commerciale di Carbonia nel campo del commercio al dettaglio di abbigliamento ed accessori.

Nel corso dell’intervento è stata riscontrata la vendita di merce in violazione delle norme contenute nel codice del consumo. I militari hanno rinvenuto 679 prodotti, tra costumi ed accessori (in particolare vestiti, e maschere carnevalesche) privi della corretta etichettatura poiché sprovvisti in alcuni casi della descrizione in lingua italiana e in altri casi dell’indicazione delle specifiche tecniche del prodotto o dell’importatore.

I finanzieri hanno altresì controllato la veridicità in ordine all’apposizione sui prodotti commercializzati della prevista marcatura “CE” e della presenza di una serie di indicazioni da fornire al consumatore obbligatoriamente in lingua italiana (provenienza e tipologia di prodotto, materiali impiegati, istruzioni, precauzioni e destinazioni d’uso), nonché’ l’indicazione dell’importatore e del fabbricante dirette a garantire la corretta e completa informazione relativamente alle caratteristiche dei beni riconoscibili in prodotti sicuri.

Sono stati individuati 489 articoli (piccoli elettrodomestici, apparecchi elettrici, accessori per telefonia ed informatica) non conformi alle anzidette caratteristiche.

I complessivi 1.168 articoli sono stati sottoposti a sequestro e il titolare del negozio è stato multato con una sanzione pecuniaria da un minimo di 500 euro fino a un massimo di 10.000.