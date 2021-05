Elisoccorso, Corda (Misto): "Servizio regionale inconcepibile spreco di denaro"

"Fino al 2018 il servizio è stato egregiamente svolto dal corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con costi nettamente inferiori rispetto a quelli che oggi paghiamo alla società Airgreen"

Di: Giammaria Lavena

"Oggi abbiamo la conferma che il servizio di elisoccorso messo a bando dalla Regione Sardegna rappresenta un inconcepibile spreco di denaro pubblico". Sono le parole della deputata Emanuela Corda (Misto), che ha chiesto accertamenti ai ministeri competenti. "Dal 1999 al 2018 - afferma - il servizio è stato egregiamente svolto dal corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con costi nettamente inferiori rispetto a quelli che oggi paghiamo alla società Airgreen che si è aggiudicata l'affidamento del servizio".

"Infatti - spiega la parlamentare - il totale dei costi dell'esercizio è pari a 10,4 milioni di euro per l'annualità 2019, mentre per l'anno 2020 non è dato saperlo in quanto la pubblicazione delle fatture è ferma al mese di agosto. Se a coprire il servizio fossero stati ancora i Vigili del fuoco, il risparmio sarebbe stato notevole e l'efficienza maggiore, dato che il Corpo dei vigili offriva anche supporto tecnico specialistico speleo alpino fluviale".

"Invece - conclude - si è deciso di rendere privato in maniera incongrua ed antieconomica il servizio, e il dubbio è che si sia prodotto un ingente danno erariale a spese dei cittadini".