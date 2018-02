Venerdi’ 9 e sabato 10 febbraio appuntamento con “Sas Amoradas”

Si rinnova il tradizionale evento promosso dal coro “Su Romanesu”

Di: Antonio Caria

Romana si prepara alla festa di San Valentino con l’ormai consueto appuntamento dedicato a “Sas Amoradas”. Il grande successo ottenuto in questi ultimi anni ha spinto l’Associazione culturale “Su Romanesu”, in collaborazione con il Comune e la Pro loco, a riproporre questa manifestazione, con una due giorni all’insegna dei canti corali.

“A cantare ennidu so ca m’an fatto e obbligadu/dae parte e s’amoradu ti do medas incumendas/e tue valorosa prenda teves ponner tottu a banda/Fulanu comanda chi cheret a Fulana“. Sarà questo il canto che nella giornata di venerdì 9 febbraio dalle 21.00, animerà le vie del paese per la tradizionale serenata itinerante per corteggiare le belle donne locali.

Sabato 10 alle 20.00, spazio alla rassegna corale “Sas Amoradas”. Il tema sarà: la donna e l’amore. Parteciperanno le formazioni coristiche “Paulicu Mossa” di Bonorva (maestro Marco Lambroni), “Amici del Canto Sardo” di Sassari (maestro Tore Bulla) e dei padroni di casa guidati dal maestro Piero Concu, che curerà anche la direzione artistica. La serata sarà presentata da Tonino Sanna.