Sorpreso a rubare alcolici da un bar nella notte: arrestato 34enne

L'uomo è entrato nel bar dopo aver squarciato il telo della veranda

Di: Redazione Sardegna Live

Durante la notte i carabinieri della radiomobile di Cagliari hanno arrestato il 34enne pregiudicato cagliaritano Antonio Serra. L'uomo, intorno alle 2 della notte, dopo essersi aperto un varco nel telo di copertura della veranda del bar Blue Moon di via Campania e aver compiuto un'effrazione della porta di ingresso, si è introdotto all’interno del locale, asportando bottiglie di alcolici per un valore complessivo di 1000€.

Non appena è giunta la pattuglia dei carabinieri della radiomobile, il pregiudicato ha provato ad allontanarsi e ad occultare la refurtiva dentro un cassonetto in plastica situato nelle vicinanze del bar, ma i carabinieri lo hanno sorpreso arrestandolo. Così, il malintenzionato, è stato accompagnato presso le camere di sicurezza di Villanova in attesa del rito direttissimo in corso nella mattinata odierna.