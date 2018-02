Tre giorni per il carnevale banarese 2018

Le vie del paese della trachite rossa si animeranno per una tre giorni divisi tra sfilata, pentolaccia e favata

Di: Antonio Caria

La Pro loco di Banari, guidata dalla presidentessa Luciana Sassu, con il patrocinio del Comune di Banari e la partecipazione dei ragazzi della Unione Sportiva Banari (campionato di promozione Csi), hanno reso noto il programma per il carnevale 2018.

Saranno tre i giorni dedicati a una delle feste più attese dell'anno, in cui le strade del paese della trachite rossa si animeranno in turbinio di coriandoli e maschere, con uno spazio dedicato alla gastronomia

Si partirà giovedì’ 8 febbraio alle 13.30, con la favata per tutti presso i locali delle ex scuole elementari. Sabato 10 alle 16.00, l’attesa sfilata dei carri allegorici con partenza da piazza della Palma. Al termine, balli in maschera e frittelle per tutti. Domenica 18 alle 16.00, sempre in piazza della Palma, gran finale con la pentolaccia.