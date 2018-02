Fanno saltare il bancomat nella notte, ma il colpo fallisce

Sull'episodio indagano i Carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Questa notte a Oliena i malviventi sono entrati in azione intorno alle 4 del mattino, quando in via Melis, hanno fatto saltare il bancomat dell’agenzia del Banco di Sardegna. Immediatamente sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini del caso.

Il tentativo di rubare le banconote è andato fallito.