Influenza suina: muore 35enne ricoverata a Sassari

La donna, originaria di Bari Sardo, lascia due gemelline

Di: Redazione Sardegna Live

Una 35enne di Bari Sardo è morta oggi nel reparto di Rianimazione delle Cliniche universitarie di Sassari, dove era ricoverata dopo aver contratto il virus dell'influenza suina.

La donna si era ammalata in gravidanza e, dopo essere arrivata in ospedale il 3 gennaio scorso, il 12 gennaio aveva messo al mondo due gemelline.

Ricoverata a Sassari in condizioni critiche, i medici avevano fatto in modo che arrivasse alla 25a settimana di gestazione prima di intervenire col taglio cesareo. Inutili le cure successive al parto. La 35enne non è riuscita a recuperare e quest'oggi si è spenta.