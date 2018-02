Rubano sacchi di pellet dal negozio "CFadda" di Sestu, ma vengono individuati e arrestati dai Carabinieri

Nelle abitazioni dei due uomini finiti in manette sono stati ritrovati 41 sacchi tutti sottratti dalla stessa attività commerciale

Di: Redazione Sardegna Live

Questa notte a Quartu Sant’Elena, intorno alle due, i Carabinieri dell'aliquota radiomobile del Norm hanno arrestato con l’accusa di furto aggravato in concorso Giuseppe Zucca, 36enne cagliaritano con precedenti di polizia, e Francesco Puddu, 46enne di Sestu, anche lui con precedenti.

I militari dell’Arma hanno intercettato i due uomini a bordo di un’auto e in seguito a una perquisizione sono stati trovati in possesso di diversi sacchi di pellet rubati dal negozio "CFadda" di Sestu sulla ex ss131.

Altri 41 sacchi, invece, asportati dal medesimo centro, sono stati rinvenuti nelle loro abitazioni.

In seguito al fermo Zucca e Puddu sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della Compagnia di Quartu Sant’Elena in attesa dell'udienza di convalida fissata per la mattinata odierna.