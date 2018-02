Cagliari-Spal 2-0, Cigarini e Sau ridanno la vittoria ai rossoblù che in casa mancava da 3 mesi.

Di: Marco Orrù, foto cagliaricalcio.com

Il Cagliari riprende la marcia salvezza battendo in casa la Spal per 2-0 grazie al gol di Cigarini nel primo tempo e a quello di Sau nella ripresa. Una vittoria importantissima, a tre mesi dall’ultima in casa col Verona, e dopo il preziosissimo punto di Crotone.

LA CRONACA

Mister Lopez a sorpresa esclude Ionita e inserisce Joao Pedro insieme a Farias e Pavoletti davanti. Dietro gioca Andreolli con Romagna in panchina.

Avvio arrembante del Cagliari e partita subito combattuta. Due ammoniti nei primi 8’ di gioco e altri due fino al 25’, dove non si sono visti tiri in porta da una parte e dall’altra. Al 28’ è Faragò a concludere per prima volta nella porta di Meret, ma il suo colpo di testa è deviato in cornetti dallo stesso portiere. Al 34’ è Cigarini con un gran destro da fuori a battere Meret: palla sul palo e poi in gol. Al 40’ cross di Faragò e Pavoletti che per un attimo non arriva all’appuntamento col gol. Dopo 3’ di recupero il match si chiude col vantaggio rossoblù.

Nella ripresa, subito Cagliari aggressivo con un’occasione di Andreolli è un tiro finito alto ancora di Cigarini. Al 56’ il primo tiro della Spal in tutto il match con Kurtic, ma Cragno è attento. Al 63, gol annullato al Cagliari a Joao Pedro a causa della posizione irregolare di Farias al momento dell'assist. Al 75’ colpo di testa di Floccari da buona posizione e palla a lato di poco: che pericolo! Al 77’ raddoppio del Cagliari: colpo di tacco di Castan per Sau che fulmina Meret da pochi passi. Partita chiusa. Dopo 5’’di recupero l’arbitro manda tutti negli spogliatoi.

IL TABELLINO

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Romagna, Castan, Ceppitelli; Faragò, (88’ Dessena), Cigarini, Joao Pedro (81’ Ionita), Padoin; Farias (74’ Sau); Pavoletti. A disposizione: Crosta, Rafael, Romagna, Lykogiannis, Caligara, Cossu, Deiola, Giannetti, Han. Allenatore: Lopez

SPAL (3-5-2): Meret; Cionek. Vicari (81’ Schiattarella), Felipe; Lazzari, Kurtic, Viviani (67’ Paloschi) Grassi, Mattiello (57’ Costa); Floccari, Antenucci. A disposizione: Gomis, Marchegiani, Simic, Vaisanen, Dramé, Everton Luiz, Vitale, Bonazzoli. Allenatore: Semplici

ARBITRO: Massa

MARCATORI: 34’ Cigarini (C); 77’ Sau (C)

AMMONITI: Mattiello, Vicari (S); Cigarini, Barella, Joao Pedro Sau, Castan (C)

PAGELLE

I PIÙ

Cigarini è attualmente l’uomo in più di questo Cagliari. Come a Crotone un gol decisivo, stavolta però da 3 punti. Farias si impegna molto, come non mai. Trova anche l’assistenza giusta per Joao Pedro, ma il Var annulla. Strepitosa partita di Castan, un muro in difesa, ma anche grande protagonista in fase offensiva col colpo di tacco a liberare Sau per il raddoppio rossoblù. È lo stesso Sau torna tra i migliori vista la rete del 2-0.

I MENO

Joao Pedro torna dopo 4 turni di squalifica, ma non ingrana mai. Trova il gol, ma questa volta annullato giustamente dal Var. Male anche Barella che ancora una volta incappa in un’ammonizione inutile, lui che tornava da una squalifica.