Circolazione difficile a causa della neve: la situazione sulla SS 389

Due incidente stradali. La Polizia stradale raccomanda massima attenzione anche sulla SS 131

Di: Redazione Sardegna Live

Disagi alla circolazione a causa della neve sulla Strada statale 389. I mezzi spargisale sono entrati in funzione dal tardo pomeriggio. La Polizia stradale informa che “si transita esclusivamente con dispositivi invernali montati dal chilometro 10 in direzione Lanusei".

Due gli incidenti stradali, non gravi, che si sono verificati al chilometro 15 della SS 389. In particolare, un pullman dell'Ars Tortolì-Nuoro ha perso aderenza con l'asfalto e ha urtato una Mercedes che era ferma a bordo strada (foto in basso).

La circolazione procede a rilento.

Strada innevata anche sulla Strada Statale 131, nella zona di Campeda. La Polstrada raccomanda massima attenzione.