Previsioni meteo: piogge sparse e isolati temporali sulla Sardegna

Temperature minime in calo

Di: Redazione Sardegna Live - Fonte Aeronautica Militare

Nella giornata di oggi , 3 febbario, sull'Italia si prevede:





AL Nord:

- nuvolosità diffusa con precipitazioni sparse su Liguria di levante,

Emilia-Romagna, veneto e Friuli-Venezia Giulia, con fenomeni più

frequenti e diffusi su Emilia-Romagna e veneto meridionale, in rapido

miglioramento pomeridiano da ovest e con residui locali fenomeni in

serata solo sulle coste romagnole;

-molte nubi inizialmente anche sul resto del nord con locali

precipitazioni al primo mattino sul resto della Liguria e sulle

confinanti aree piemontesi e fino metà giornata su Lombardia

meridionale e Trentino-Alto Adige, con schiarite sempre più ampie

già durante la mattina su valle d'Aosta, Piemonte e Liguria

occidentale e in rapida estensione verso est.

quota neve mediamente intorno 500metri ma anche a quote molto basse

fino metà giornata su Emilia-Romagna e basso veneto.



Centro e Sardegna:

-nuvolosità irregolare a tratti intensa sulla Sardegna con piogge

sparse e isolati temporali, in miglioramento già dalla tarda mattina

sulle aree più orientali mentre i fenomeni, sebbene decisamente più

isolati, resteranno possibili sul settore centro-occidentale fino a

fine giornata;

-molte nubi sulle regioni peninsulari con precipitazioni sparse o

diffuse, anche a carattere temporalesco, in rapido miglioramento

pomeridiano sulla toscana e sul Lazio nord-occidentale e

successivamente su gran parte delle restanti aree seppur con residui

e locali fenomeni ancora possibili in serata su marche, Lazio

centro-meridionale e appennino abruzzese.

quota neve fino intorno 1000metri su Sardegna, Lazio e Abruzzo e fino

intorno 500metri su toscana, Umbria e marche.



Sud e Sicilia:

-molto nuvoloso sulla Sicilia con precipitazioni sparse anche

temporalesche in rapido miglioramento pomeridiano;

-molto nuvoloso o coperto su Molise, Campania e settori tirrenici di

Basilicata e Calabria con precipitazioni sparse anche temporalesche

in miglioramento sul Molise dal pomeriggio e in serata iniziando

dalle aree costiere;

-nuvolosità irregolare a tratti intensa sul resto del sud con

precipitazioni isolate, in miglioramento pomeridiano su centro-nord

puglia e in serata anche sulle restanti aree.



Temperature:

-minime in generale calo al nord, sulle centrali peninsulari, sulla

Sardegna e sulla Sicilia occidentale, in aumento sul resto del

territorio;

-massime pressoché' stazionarie su Friuli-Venezia Giulia, Piemonte,

Valle d'Aosta e Liguria di ponente, in generale e deciso calo sul

resto d'Italia.



Venti:

-forti dai quadranti occidentali sulla Sardegna in lenta attenuazione

durante il pomeriggio;

-moderati settentrionali con locali rinforzi su Liguria, nord

toscana, Emilia-Romagna e coste di veneto e Friuli-Venezia Giulia in

attenuazione dal pomeriggio, deboli settentrionali con locali

rinforzi sul resto del nord e tendenti a deboli variabili;

-da moderati a forti meridionali sul resto d'Italia e in rotazione

dai quadranti occidentali.



Mari:

-molto agitati i settori nord e sud dell'adriatico, il tirreno

centro-meridionale, il mare e il canale di Sardegna, anche localmente

grossi mare di Sardegna e basso adriatico fino metà giornata, tutti

con moto ondoso in lenta diminuzione;

-agitato lo Jonio settentrionale, anche molto agitato fino metà

giornata sul settore nord, con moto ondoso in diminuzione;

-da molto mossi a localmente agitati i restanti mari, anche molto

agitato il settore nord dello stretto di Sicilia fino la tarda

mattina.