Cagliari. In giro in auto, ma con la patente del Senegal: denunciato e sanzionato 50enne

Il documento non aveva i requisiti per poter essere utilizzato in Italia

Di: Giammaria Lavena

Stamattina a Cagliari i carabinieri della Stazione di Pirri hanno deferito in stato di libertà per il reato di uso di atto falso un 50enne senegalese, residente a Cagliari, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine.

Questi, poco prima in via Stamira, sottoposto a controllo da parte dei militari operanti mentre era alla guida della propria auto, avrebbe esibito agli stessi una patente di guida del Senegal.

Il documento presentava diverse anomalie e non risultava avere i requisiti per poter essere utilizzato in Italia, come riscontrato attraverso alcuni accertamenti immediatamente compiuti.

Nel medesimo contesto, è stata elevata a suo carico una sanzione amministrativa per guida senza patente.