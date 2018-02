Maltempo. Torna l'inverno nel weekend

Previsioni dei meteorologi del Centro Epson Meteo-Meteo.it

Di: Ansa

Torna l'inverno nel weekend: quello che si sta per aprire, infatti, sarà un fine settimana instabile, in cui si registrerà un calo delle temperature che interesserà anche il Sud e la Sicilia e pioverà, anche se in maniera non uniforme e debolmente.

Secondo le previsioni dei meteorologi del Centro Epson Meteo-Meteo.it, la prima perturbazione del mese si sta muovendo verso il meridione e da domani determinerà un abbassamento della colonnina di mercurio.

E non solo il weekend, ma anche la prossima settimana, spiegano, "si prospettano estremamente dinamici, con ancora significativi margini di incertezza e la possibilità comunque di episodi di maltempo di stampo invernale". Domani, intanto, sono previste al mattino precipitazioni irregolari su alto Adriatico, Emilia Romagna, regioni centrali, Campania, nord Puglia, nord Calabria tirrenica, Sicilia e ovest Sardegna con limite della neve fino ai 400-500 m sull'Appennino settentrionale, 700-1100 su quello centrale e sui monti della Sardegna. Nel corso del pomeriggio la tendenza è per un lento miglioramento su Venezie, Emilia e in Sicilia.

La previsione per domenica mostra ancora alcuni margini di incertezza. Se inizialmente il tempo sarà più soleggiato sulle Alpi, al Centro e al Nord-Est, sulla Liguria centrale, la bassa Campania e l'Appennino lucano è prevista qualche debole precipitazione. Tra la sera e la notte piogge non intense sono previste anche nel sud e nell'est del Piemonte, in Liguria, tra l'ovest e il nord della Lombardia. Lunedì le deboli precipitazioni che al momento si prevedono concentrate sulle regioni di Nord-Ovest, potranno risultare nevose fino a quote molto basse, anche di pianura tra il Piemonte e l'ovest della Lombardia.