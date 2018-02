Il Premio “Sa Ilonzana” 2018 al musicista Gavino Murgia

Il musicista ha scelto di destinare l’assegno al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Nuoro

Di: Redazione Sardegna Live

L’Associazione Culturale “Sa Ilonzana” di Ottana, presieduta da Cinzia Nieddu, promuove cultura e organizza eventi fin dal suo nascere. Nel 2014 ha istituito l'omonimo premio ispirandosi alla figura che completa il quadro del Carnevale tradizionale, insieme ai Boes e Merdules. L’iniziativa è legata ai valori della solidarietà e della cultura che affonda le radici nei meandri più duraturi e profondi delle tradizioni popolari.

Il riconoscimento viene attribuito a personaggi della cultura, dell’arte e dello spettacolo che abbiano in qualche modo evidenziato con la loro attività lo spirito identitario e il filo solidale che lega la vita, rappresentato appunto dalla Filonzana (l’antica Parca della mitologia romana e le Moire greche che tessono il destino degli uomini), al mondo sociale e all’incertezza che accompagna il futuro delle persone che soffrono.

Il premio, costituito da una maschera e un assegno da destinare a un ente o ad un’associazione benefica, è stato assegnato nel 2015 al presentatore televisivo e divulgatore delle tradizioni popolari Giuliano Marongiu, nel 2016 al tenore di Porto Torres, Francesco Demuro, tenore della lirica, tra i più apprezzati al mondo e lo scorso anno alla cantante Elena Ledda, che ha appena pubblicato il suo nuovo lavoro discografico “Làntias”.

Quest'anno l'Associazione ha scelto come destinatario del premio il nuorese Gavino Murgia, sassofonista di fama internazionale che porta costantemente le sonorità della Sardegna nel suo continuo percorso di ricerca, accostando le note del suo sax ad un uso particolare della voce gutturale. Non è un caso che l'Associazione “Sa Ilonzana” abbia scelto un nuorese, rinforzando simbolicamente la candidatura di Nuoro a Capitale della Cultura 2020, riconoscendo in Gavino Murgia “quella testarda “nuoresitudine” capace di aprire una finestra sul mondo, oltre l'orizzonte dell'Ortobene, come fece a suo tempo Grazia Deledda con la sua opera”.

Il musicista, che ha scelto di destinare l’assegno al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Nuoro, ritirerà il Premio alla presenza del Dott. Antonio Cualbu nel corso di un interessante convegno che si svolgerà a Ottana domenica 11 febbraio alle ore 9.00.