Furti in appartamento: arrestato ladro seriale

Parte dei preziosi è stata recuperata e restituita ai proprietari.

Di: Agi

Sono state una ventina le famiglie di Oristano che alla fine dell'anno si sono viste guastare le feste dalla visita dei ladri nella propria abitazione. Per diverse di loro, però, c’è la possibilità di recuperare parte del maltolto, perché la Squadra mobile ha arrestato un uomo di Oristano accusandolo di aver compiuto almeno una decina di quei furti. Si chiama Alessandro Floris, ha 42 anni, ed era stato già oggetto dell'attenzione della polizia.

Da tempo gli agenti lo seguivano. L'altro ieri, a Santa Giusta, Floris è stato sorpreso dal proprietario di un'abitazione e ha avuto con lui una colluttazione mentre cercava di fuggire. La polizia lo ha arrestato per rapina. Nei mesi scorsi era stato già fermato, mentre scappava da un'abitazione, dal proprietario, ma gli agenti delle Squadra volante non avevano potuto far nulla perché' il furto non era stato commesso. Floris, però, per diverse settimane è stato pedinato.

Gli uomini della Squadra mobile sono riusciti a incastrarlo, perché si è rivolto a diversi Compro Oro della zona, dove ha portato a vendere la refurtiva. Parte dei preziosi è stata recuperata e restituita ai proprietari. Altri oggetti in oro sono in questura, dove quanti hanno subito furti negli ultimi mesi si possono recare per verificare se sono quelli rubati nelle loro abitazioni.

Il capo della Squadra mobile Samuele Cabizzosu, durante una conferenza stampa stamane in questura, ha spiegato che Floris aveva ormai collaudato un metodo per eseguire i furti. Usciva nel pomeriggio e alla sera. Si muoveva in bicicletta. Sceglieva con cura le abitazioni da svaligiare, preferibilmente quelle dove c'era una porta o una finestra aperta e non era necessario forzare la serratura. E perlopiù quelle del quartiere San Nicola dove abita.

Il questore Giovanni Aliquò ha annunciato che chiederà all’autorità giudiziaria l'assunzione di provvedimenti ulteriori a carico dell'uomo e lanciato la proposta che i Compro oro siano inseriti in rete: in questo modo potrà scattare una sorta di alert quando si presentano persone con una certa frequenza o con problemi con la giustizia.