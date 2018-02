Auto contro albero: grave un giovane di 24 anni

E' stato trasportato con codice rosso all'ospedale Brotzu

Di: Ansa

Grave incidente alle prime luci del mattino in viale San Bartolomeo a Cagliari. Un ragazzo di 24 anni di Quartu Sant'Elena è stato trasportato con codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari. Illesa la ragazza che si trovava con lui in auto.

Il giovane al volante di una Opel Astra, per cause in fase si accertamento, ha perso il controllo del mezzo, andando ad urtare il marciapiede per poi schiantarsi contro un albero e la recinzione della caserma Mereu. Sul posto sono subito arrivate un'ambulanza del 118, che ha trasportato il ferito in ospedale, e la polizia municipale per i rilievi di rito.