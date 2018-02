Droga in casa: arrestato un cameriere

La marijuana era nascosta dentro un armadietto della cucina.

Di: Redazione Sardegna Live

Nel corso della serata di ieri, i Carabinieri hanno arrestato un cameriere di 40 anni, A.D., residente a La Maddalena, perché accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari sono arrivati a lui a seguito delle segnalazioni di alcuni maddalenini che si erano lamentati del continuo via vai di giovani a qualsiasi ora a casa dell'uomo e che avevano manifestato dei sospetti su alcune persone. Giunti presso l’abitazione del 40enne, gli agenti, secondo quanto riferito, hanno trovato 100 grammi di marijuana nascosta dentro un armadietto della cucina. Successivamente i poliziotti hanno perquisito un’altra casa che utilizzava l'uomo e sempre in cucina e sempre nascosta all’interno di un pensile è stato trovato altro stupefacente, oltre a materiale vario per il confezionamento, un bilancino di precisione e due coltelli, tutto sottoposto a sequestro.

Al termine della perquisizione, D. A. è stato dichiarato in arresto e accompagnato in caserma. L’Autorità Giudiziaria ha disposto che venisse accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa della direttissima che si è tenuta nella mattinata odierna presso il Tribunale di Tempio Pausania. Nel corso del rito breve, D. A. ha patteggiato una pena di 4 mesi di reclusione ed ha ottenuto la sospensione condizionale della pena.