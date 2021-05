Migranti. Esce da centro accoglienza di Monastir e mette a segno un furto

Oggetti rubati per un valore di circa 250 euro

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri sera a San Sperate i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un algerino 21enne, domiciliato presso il centro di accoglienza stranieri di Monastir, sinora incensurato in Italia.

Il giovane, come riferito dai militari, è stato sorpreso presso il centro commerciale Carrefour mentre era in possesso di oggetti rubati per un valore di circa 250 euro, sottratti proprio poco prima all'interno del centro commerciale. Il 21enne è stato tradotto presso la camera di sicurezza della Compagnia di Iglesias in attesa dell'udienza per direttissima prevista per la mattinata del 17 maggio 2021 presso il tribunale di Cagliari.