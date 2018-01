In casa droga e un fucile: arrestato un 28enne

E' accusato di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi comuni da sparo.

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina, gli agenti della Sezione Anticrimine del Commissariato di Quartu Sant’Elena, hanno arrestato un 28enne pregiudicato, Roberto Melis, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi comuni da sparo.

Secondo quanto riferito dagli agenti, nel corso di una perquisizione nell’abitazione del giovane, con precedenti di polizia per reati specifici in materia di stupefacenti, è stato trovato un fucile doppietta calibro 8 flobert, con inserita una cartuccia. Dagli accertamenti effettuati sarebbe emerso che il 28enne non aveva alcun titolo dell’acquisto e della detenzione dell’arma, che è stata posta sotto sequestro.

Gli agenti hanno anche trovato 45 grammi di hashish, 6 grammi di cocaina, 2 grammi di marijuana e un bilancino elettronico di precisione.

Sono in corso gli accertamenti sull’arma al fine di risalire all’effettiva provenienza.

Su disposizione del P.M. di turno, è stato riaccompagnato presso la propria abitazione in attesa del processo con rito per direttissima.