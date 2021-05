SALE SCOMMESSE - Ancora tutto chiuso, ma la passione si coltiva online

Il settore, che nello specifico da lavoro a migliaia di lavoratori in tutta la penisola, è praticamente fermo da inizio pandemia

Di: Redazione Sardegna Live

Il comparto delle sale scommesse, casinò e bingo è letteralmente sul punto di finire al collasso.

E la Sardegna, come tutte le altre regioni, vive a sua volta una situazione di criticità particolarmente elevata, mitigata neanche un po' dal breve periodo in zona bianca, quando comunque non furono concesse le riaperture alle attività suddette, facendo scatenare una vera e corposa protesta visto che nel periodo medesimo invece furono autorizzate le riaperture di bar, pub, ristoranti.

Le prospettive non sono ancora molto chiare, di certo il pressing delle varie associazioni di categoria e dei sindacati è particolarmente elevato ed il piano vaccinale in apparente intensificazione di pari passo anche con un numero decrescente di contagi, fa pensare che a breve la riapertura possa avvenire e interessare in primis regioni particolarmente in 'forma' dal punto di vista del contrasto al Coronavirus proprio come la Sardegna, ma è sconosciuta l'attesa da sostenere ancora.

E' stato comunque approntato un protocollo di sicurezza che consentirebbe, se approvato, di poter calendarizzare la riapertura dei punti di gioco interessare e che dovrebbe arrivare all'attenzioni delle Regioni lunedì 17 maggio.

Lo stesso Massimiliano Fedriga, Presidente della Conferenza delle Regioni e Governatore del Friuli Venezia Giulia, ha confermato che lunedì potranno valutare le proposte che arriveranno dalla cabina di regia del Governo, la quale in quella circostanza esaminerà le proposte di Governatori e delle associazioni di categoria circa le date di riapertura dei centri commerciali nel fine settimana e l’auspicio delle parti interessate è che tra le altre ci siano comprese anche le sale scommesse, casinò e bingo.

Nella settimana tra il 17 e il 21 il governo varerà poi il Decreto che riscrive il calendario.

Questo prolungarsi del periodo di chiusure delle sale specializzate, ha intanto conseguentemente spostato il gioco sull'online, dove a farla da padrone sono noti brand come Sisal per le scommesse e Betnero per il casino online.

La voglia di giocare e scommettere del resto è sempre ben presente nei sardi e se basta una connessione per divertirsi ed alimentare la passione, ben venga la soluzione online.