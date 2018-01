Accoltella l'amico al termine di una cena

Arrestato un 37enne

Di: Ansa

Poteva finire in tragedia una lite tra compaesani avvenuta la notte tra domenica e lunedì a Nuraxinieddu, frazione di Oristano, e terminata con una coltellata. Il ferito, Paolo Nonnis, 33 anni, è finito al pronto soccorso dell'ospedale San Martino, dove è ancora ricoverato. La ferita, inferta al torace, non ha raggiunto organi vitali e le sue condizioni non sono gravi. Il feritore, Nicola Nichiri, 37 anni, è stato invece arrestato con l'accusa di tentato omicidio e ora è detenuto nella casa circondariale di Massama in attesa dell'udienza di convalida.

Il fatto è avvenuto in via San Giacomo, davanti alla fontanella pubblica, intorno alle 2 di notte al termine di una cena tra amici in una abitazione poco lontana alla presenza di almeno un testimone. Sul posto sono subito intervenuti una ambulanza del 118 e i carabinieri della Compagnia di Oristano.

L'arma del delitto sarebbe un piccolo coltello a serramanico e, per quanto si è potuto apprendere, a far scattare l'accusa di tentato omicidio sarebbe stata la relazione del medico legale.