“Carnevale del Fumetto e del Cartone Animato” per una giornata all'insegna del divertimento e della creatività

Una giuria premierà associazioni, gruppi spontanei e singoli che si sono distinti per originalità e inventiva.

Di: Redazione Sardegna Live

Sfilata delle maschere, clown, giocolieri, lo spettacolo della compagnia Gurdulù Teatro, truccabimbi e le immancabili zeppole. Tutto questo è il carnevale di Norbello che andrà in scena sabato 10 febbraio.

Sarà dunque una giornata ricca di spettacolo e divertimento per tutte le età che darà vita alla prima edizione del “Carnevale del Fumetto e del Cartone Animato”.

Un'idea dell’Associazione Turistica Pro Loco che ha organizzato l’evento grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale, delle associazioni locali, dei gruppi spontanei e delle scuole. Un progetto nato con l’obiettivo di rivitalizzare e caratterizzare il Carnevale a Norbello, dove esiste una bellissima realtà: il Museo dell'Immagine e del Design interattivo. Il Centro svolge un’intensa attività̀ culturale, dando vita a corsi professionali di fumetto per adulti e bambini, collaborando con istituzioni, scuole ed enti, promuovendo la cultura dell’immagine attraverso mostre, rassegne, conferenze, convegni con ospiti internazionali.

Si inizierà alle 13 con i Truccabimbi in Piazza dei Caduti; dalle ore 15 ci saranno la zippolata e i balli in piazza; seguirà lo spettacolo della compagnia Gurdulù Teatro: un capotreno clown guiderà la sfilata attraverso le vie del borgo (Capotreno Clown: Maurizio Giordo; Prof. Pietrosky in ‘Il coniglio nel cappella’ di e con Pietro Olla; ‘Clown Disaster’ di e con Daniele Pettinau; ‘De Beneris Circus in Tra destrezza e disastro’ di e con Pablo Velazquez ed Erika Webe).

Si partirà da Piazza dei Caduti per poi passare in Piazza del Popolo, Via Santa Maria, Via Dante Alighieri, Via San Giovanni, Via Azuni, Via Einaudi per poi terminare in Via Vittorio Emanuele e in Piazza dei Caduti.

Dalle 15:00 sarà presente anche il trenino turistico della Cooperativa di Cabras, con la collaborazione del Corpo Barracellare.

Alle 19 zippolata, fave e ceci, e balli in piazza con la musica di Michele Fadda.

Al termine, una giuria premierà associazioni, gruppi spontanei e singoli che si sono distinti per creatività e inventiva.