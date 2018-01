Autovelox a Cagliari: ecco le postazioni di rilevamento nel mese di febbraio

Polizia Municipale

Di: Redazione Sardegna Live

Il Corpo Polizia Municipale di Cagliari ha reso pubblico il calendario indicante i giorni e i luoghi in cui saranno operativi gli strumenti di controllo elettronico della velocità per il mese di febbraio 2018:



2 Venerdì Viale Monastir 09,00-13,00

5 Lunedì Via Lungosaline 09,00-13,00

5 Lunedì Asse Mediano 14,00-17,30

7 Mercoledì Strada Arginale Terramaini 09,00-13,00

7 Mercoledì Via Lungosaline 14,00-17,30

9 Venerdì Viale Monastir 09,00-13,00

9 Venerdì Strada Arginale Terramaini 14,00-17,30

14 Mercoledì Viale Monastir 09,00-13,00

14 Mercoledì Via Lungosaline 14,00-17,30

16 Venerdì Strada Arginale Terramaini 09,00-13,00

19 Lunedì Asse Mediano 09,00-13,00

19 Lunedì Asse Mediano 14,00-17,30

21 Mercoledì Viale Monastir 09,00-13,00

21 Mercoledì Asse Mediano 14,00-17,30

23 Venerdì Strada Arginale Terramaini 09,00-13,00

23 Venerdì Strada Arginale Terramaini 14,00-17,30

26 Lunedì Via Lungosaline 09,00-13,00

27 Martedì Viale Monastir 09,00-13,00

28 Mercoledì Via Lungosaline 09,00-13,00

28 Mercoledì Via Lungosaline 14,00-17,30