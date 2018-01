Tragico incidente sulla 131, muore 41enne di Silì residente a Paulilatino

L'uomo era sposato e padre di due figli

Di: Ansa

Si chiamava Stefano Porru, noto come Feffo, 41 anni e originario di Silì, ma residente a Paulilatino, la vittima dell'incidente stradale avvenuto questa mattina sulla 131, all'altezza del cavalcavia per Paulilatino, in territorio di Oristano, al km 118,900.

L'uomo era sposato e padre di due figli. La dinamica della tragedia non è ancora del tutto chiara: Porru sarebbe sceso dall'auto, una Ford Ka, lasciata sul ciglio della strada e subito investito e ucciso da un camion che sopraggiungeva proprio in quell'istante.

Non è chiaro, però, se l'uomo volesse attraversare la strada o era sceso dall'auto per altri motivi. Sul posto stanno ancora lavorando gli agenti della Polizia Stradale per ricostruire la dinamica dell'incidente.

L'artista aveva appena postato su Facebook la sua esposizione, insieme ad altri artisti sardi, alla Biennale d'Arte Internazionale nelle Sale del Bramante a Roma.