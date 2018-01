Dall’1 al 17 febbraio il “Carnevale Urese” 2018

Laboratorio e sfilate per una tre giorni all’insegna del divertimento

Di: Antonio Caria

Predisposto il programma per il “Carnevale Urese” 2018. Il via giovedì 1 febbraio dalle 16.30, presso la biblioteca G.M. Cherchi, con un laboratorio di maschere tradizionali dedicato ai bambini dai 4 ai 7 anni.

Giovedì 8 alle 10.30, nei locali dell’ex asilo nido (sotto la scuola media), si terrà la sfilata dei bambini dell’asilo nido e della scuola materna. Seguirà, alle 15.30, in collaborazione con la Parrocchia, la sfilata dei bambini della ludoteca. Al termine, è in programma una festa in maschera nel salone parrocchiale.

Sabato 17 la terza e ultima giornata che prevede la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi a piedi. La partenza è fissata per le 14.30 da piazza della Libertà.

I carri che volessero partecipare al corteo devono effettuare, obbligatoriamente, l’iscrizione prendendo contatto con la referente della Pro Loco, Antonella Mura, entro e non oltre il 10 febbraio. Gli stessi devono essere forniti di assicurazione.