Toreddu Cossu cavallo di punta dell’ardia di san Giorgio

Decise anche la prima e la seconda scorta

Di: Antonio Caria

Sarà Toreddu Cossu il cavallo di punta dell’edizione 2018 dell’ardia di San Giorgio. Pozzomaggiore inizia, così, a prepararsi ai festeggiamenti in onore del Santo Patrono. Un paese dove le manifestazioni equestri hanno un ruolo ben consolidato all’interno della comunità.

Basti pensare alle altre due ardie, quella in onore di San Pietro (giugno) e quella per San Costantino (luglio), che richiamano, ogni anno, migliaia di appassionati dell’equitazione e non solo.

Cossu sarà scortato da Francesco Pira e Gianmario Ezzis (prima scorta) e Ivan Porcu e Danilo Ezzis (seconda scorta).