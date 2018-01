I carabinieri denunciano un 28enne per ricettazione detenzione abusiva di armi e stupefacenti

In aumento i furti commessi nelle abitazioni del paese

Di: Redazione

I Carabinieri della stazione di Arzana, con l’ausilio dei militari dello squadrone elitrasportato Cacciatori di Sardegna e le unità cinofile, nel corso di un’attività di perquisizione, hanno ritrovato in una casa abbandonata una busta di cellophane trasparente con circa 350 grammi di marijuana, una cartuccia calibro 12 a palla e una custodia rossa a forma di cuore contenente monili vari in oro e in argento e perle provento di un furto andato a segno l’otto gennaio scorso proprio in un’abitazione del paese di Arzana.

I militari hanno accertato che il materiale ritrovato si trovava presso una casa abbandonata in uso a Nicolò Piras, disoccupato di 28 anni, già detenuto nel carcere di Bancali a Sassari per i fatti relativi all’indagine Diablo.

Il ragazzo è stato così denunciato, mentre i monili sono stati consegnati ai legittimi proprietari.

I militari dell’Arma del Comando provinciale di Nuoro segnalano che negli ultimi mesi sono stati numerosi i furti commessi nelle abitazioni di Arzana.