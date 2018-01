Scoperta evasione fiscale per oltre 729 mila euro da parte di una società operante nel settore dell’intrattenimento

La Guardia di fiannza ha accertato una sottrazione dell'Iva pari a 153 mila euro

Di: Redazione

Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le fiamme gialle delnucleo di polizia economico-finanziaria di Cagliari hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una società operante nel settore dell’intrattenimento.

L’azione dei finanzieri è stata orientata allaverifica del corretto assolvimento degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti ai fini delle imposte dirette, dell’I.v.a. e dell’I.r.a.p.

Le attività di verifica si sono sviluppate anche attraverso l’esame della documentazione bancaria relativa alla società: dalla disamina dei conti correnti sono emerse ingenti somme di denaro che non hanno trovato corrispondenza in contabilità.

Pertanto, gli importi riscontrati negli estratti conto che non hanno trovato una idonea giustificazione contabile, sono stati considerati sottratti a tassazione: complessivamente sono stati constatati 729.713,88 euro di ricavi non dichiarati ed un’evasione i.v.a. per oltre 153 mila euro.