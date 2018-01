Truffe on-line: 5 persone denunciate

L'attività investigativa è stata condotta dai Carabinieri della Stazione di Dorgali

Di: Redazione

A seguito di un’attività investigativa condotta dai Carabinieri della Stazione di Dorgali, si è riusciti a risalire all’identità di 5 persone che si sono rese responsabili di alcune truffe perpetrate sulla rete internet.

Tutto è partito da diverse denunce presentate da tre cittadini dorgalesi, che avevano acquistato alcuni oggetti, tra i quali delle stufe a pellet, dei ricambi per autovetture e motori per imbarcazioni, da vari siti internet, ma che dopo svariati mesi non avevano ricevuto la merce comprata.

Dopo innumerevoli promesse di spedizione dei prodotti, i truffatori sono completamente spariti dalla circolazione rendendosi irreperibili a tutti.

Grazie all’accuratezza delle indagini tecniche svolte dai militari della Stazione di Dorgali si è potuti risalire all’identità dei 5 truffatori, tutti italiani e residenti nel brindisino, nel napoletano e nel pescarese e verso i quali è pendete adesso una denuncia a piede libero all’Autorità Giudiziaria.