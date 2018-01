Doppio appuntamento a Norbello per la giornata della memoria

Nel segno del ricordo

Di: Lucia Pes

Appuntamenti per non dimenticare, per conservare la memoria della storia, per ricordare quei tragici fatti perpetrati, le persecuzioni, le leggi razziali e le deportazioni nei campi subite da milioni di persone. Il 27 gennaio è il giorno in cui nel 1945 i soldati dell’Armata Rossa fecero il loro ingresso nel campo di concentramento di Auschwitz e liberarono i prigionieri sopravissuti. È il giorno in cui il mondo intero conobbe l’atrocità e l’orrore della Schoah, lo sterminio degli ebrei.

Nella giornata dedicata alla memoria, istituita e celebrata a livello internazione , la Proloco, il M.I.D.I. e l’amministrazione comunale di Norbello promuovono interessanti iniziative.

Si inizia alle ore 10 presso i locali del M.I.D.I. dove verrà proiettato il film “il Bambino con il pigiama a righe” di Mark Herman rivolto agli studenti. Lo stesso, verrà riproposto alle ore 18 presso i locali della biblioteca comunale con ingresso libero.

Seguirà la mostra “Illustrazioni della Memoria” dell’artista sardo Stefano Obino, visibitabile fino al 24 febbraio, presso il Museo dell’immagine e del Design Interativo. Ad essere esposte saranno le opere realizzate durante il suo soggiorno nelle strutture dei Kampflagher di Auschwitz e Auschwitz 2 (Birkenau), un estratto del lavoro intitolato “Carnet de Voyage”. Parallelamente saranno esposte una serie di tavole di fumetti che raccontano l’era nazista.

Lo staff del museo e l’amministrazione comunale di Norbello, attraverso queste iniziative e la mostra che seguirà, intendono candidare la struttura del M.I.D.I. come un luogo dove l’immagine fa da padrona, attraverso collettive e personali, laboratori e manifestazioni varie, consapevoli del ruolo predominante che l’immagine, in ogni sua forma, ricopre nella comunicazione e nella veicolazione di informazioni.