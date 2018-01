Cacciatori cagliaritani rapinati a un chilometro da Orgosolo

Strada sbarrata da un albero e banditi armati di fucile

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina, intorno alle 7, tre cacciatori cagliaritani sono stati rapinati sulla vecchia strada che da Orgosolo porta a Oliena.

I cacciatori mentre percorrevano la provinciale 22, a un chilometro da Orgosolo, a bordo di un fuoristrada Land Rover, si sono trovati la strada sbarrata da un albero e con davanti due persone, con il volto travisato e armati di fucile. I banditi hanno quindi minacciato i tre cagliaritani che sono stati costretti a scendere dall'auto e a sdraiarsi per terra.

I malviventi si sono dunque impossessati del fuoristrada e sono scappati in direzione Orgosolo. All’interno dell’auto c’erano anche quattro fucili.

Una volta soli, i tre cacciatori hanno dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia. Immediate le ricerche: i malviventi per ora hanno fatto perdere le proprie tracce. Quale ora più tardi è stato ritrovato il fuoristrada nella provinciale per Montes, su una vecchia stradina che porta alla chiesa campestre di San Michele. Proseguono le indagini per trovare gli autori della rapina.