La Consulta Giovanile compie un anno: i ringraziamenti del Sindaco Salvatore Masia

Post su Facebook del primo cittadino per ringraziare il presidente uscente Simone Giuliani e tutti i ragazzi

Di: Redazione Sardegna Live

Pubblichiamo quanto scritto sul suo profilo Facebook dal Sindaco di Cheremule Salvatore Masia ai ragazzi della Consulta giovanile per il loro primo anno di attività.

«Il grazie più grande va a Voi Simone per ciò che avete costruito e tutto quello che avete fatto. Quando un anno fa ci avete proposto la costituzione della Consulta sai bene che sono rimasto stupito perché, spesso e volentieri, c’è sempre bisogno di una proposta, di un input da parte dei ”grandi” perché queste nascano e vadano avanti. Invece no, in questo caso la Consulta è nata spontaneamente e questo Vi fa onore. Hai già descritto perfettamente nel tuo post quali sono state le iniziative e quale il grado di coinvolgimento nel paese: l’entusiasmo e la ventata di novità sono state sentite da tutti. Siete stati capaci di organizzare iniziative collaborando e coinvolgendo anche le altre associazioni, dimostrando sul campo che nei nostri piccoli centri corre quasi l’obbligo di lavorare tutti insieme. Così facendo avete capito quanto questo sia difficile e ora comprendete anche le difficoltà che spesso si incontrano quando “si fanno” le cose. La difficoltà ad “accontentare” tutti, la difficoltà a coinvolgere le persone, le critiche gratuite, le invidie, i consigli di chi sa sempre come bisogna fare... però non fa mai niente. Avete imparato cosa significa gestire un gruppo composto da persone diverse per età e carattere, sicuramente legato da una forte amicizia ma, in qualche caso, con vedute diverse e quindi avete capito il valore della mediazione e dello stare insieme. Posso dire che nel piccolo avete capito cosa significa amministrare qualcosa e tenere insieme le persone per farlo. Al di là delle ottime iniziative che avete svolto credo che sia stata una buona palestra per tutti: anche per conoscervi tra di Voi. Da parte mia è stata l’occasione per conoscere tanti di Voi che prima non avevo avuto mai modo di avvicinare. Con alcuni si è anche legato un legame confidenziale e ne sono contento. Per una serie di circostanze non ho potuto supportarvi come avevo in mente. Avrei voluto fare di più. Grazie Simone (Giuliani Nda) e auguri di buon lavoro a Serena Sanna».