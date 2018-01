Il carnevale dei fedales sessantotto

Sei appuntamenti, tra balli in maschera e veglione, predisposti dal Comitato di Santa Maria Bambina

Di: Redazione Sardegna Live

Mancano due giorni all’inizio degli appuntamenti promossi dal comitato di Santa Maria Bambina di Bonorva (fedales 1968) per festeggiare il carnevale.

La prima delle sei serate avrà luogo sabato 27 gennaio alle 22.00, con i balkli in maschera e intrattenimento, a ritmo di samba, grazie alla presenza di ballerine brasiliane accompagnate dal Dj Alex-Mò.

Sabato 3 febbraio alle 22.00, sarà la volta del veglione in maschera per fedales e greffe. prevista la consegna di un premio per la maschera più originale e il gruppo più numeroso. L’appuntamento è promosso in collaborazione con l’Associazione “Giolzi”. Chiuderà il Dj Alex-Mò.

Giovedì 8 dalle 17.00, spazio per i balli dedicati ai bambini mentre sabato 10 alle 22.00, “Ballando e Cantando in Maschera” con Karaokina e Dj Frunza. Martedì 13 alle 22.00, “Piangendo a Giolzi Balli in maschera”, con la partecipazione di Karaokina e Dj Domix.Sabato 17 la chiusura alle 22.00, presso l’ex cinema tisel, con la tradizionale pentolaccia e i balli.