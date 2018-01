Donna investita in via della Pineta trasporta d’urgenza in ospedale in codice rosso

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e gli agenti della Polizia municipale

Di: Redazione

E’ stata trasportata in ospedale con codice rosso dopo essere stata travolta da un'auto questa mattina a Cagliari. L'incidente, nel quale è rimasta coinvolta una donna, è avvenuto in via della Pineta all'altezza dell'Ufficio postale.

Mentre stava attraversando la strada, la donna è stata investita da un’auto. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e gli agenti della Polizia municipale. Alla donna è stato riscontrato un trauma cranico e facciale ed è stata ricoverata al Brotzu. I vigili urbani stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente.