Guida in stato di ebbrezza: denunciate 5 persone

Ecco i risultati dell'attività di controllo del territorio dei Carabinieri della Compagnia di Siniscola

Di: Redazione

Durante un controllo straordinario del territorio, organizzato in occasione del fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Siniscola hanno denunciato 5 persone resesi responsabili del reato di guida in stato d’ebbrezza e segnalato alla Prefettura di Nuoro cinque ragazzi.

In particolare, il controllo alla circolazione stradale, effettuato dalle pattuglie dell’Arma sulle maggiori vie di comunicazione del territorio, ha portato al deferimento in stato di libertà di 5 persone: tutti sono risultati positivi al test alcolemico notevolmente al di sopra del limite consentito dalla legge e per loro è scattato immediatamente il ritiro della patente di guida.

Altre due pattuglie dei Carabinieri di Siniscola e Orosei, sempre durante il week-end, hanno segnalato all’Autorità Amministrativa 5 ragazzi tra i di 17 e i 32 anni poiché trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina per uso personale.