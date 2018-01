Nuova raccolta differenziata dei rifiuti: al via la distribuzione dei kit a Pirri

Tutti i cittadini coinvolti nel porta a porta entro sabato 3 febbraio riceveranno i contenitori e i materiali utili al proprio domicilio.

Di: Redazione Sardegna Live

Nuova raccolta differenziata dei rifiuti: al via la distribuzione dei kit a Pirri

È iniziata la distribuzione dei kit per il nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti a Pirri. Tutti i cittadini coinvolti nel porta a porta entro sabato 3 febbraio riceveranno i contenitori e i materiali utili al proprio domicilio.

Questi gli appuntamenti e le strade interessate:

- Dal 22 al 27 gennaio:

Alberto Da Giussano, Alessandro III, vicolo Alessandro III, vicolo Argiolas, Balilla, vicolo Balilla, Balla, Barbarigo, Boccioni, Bragadin, Branca, Camaldoli, Campigli Massimo, Canaletto, Canova, Capponi Casula, Carrubi, Centrale, Colomba, Dandolo, Dei Castagni, Dei Grimaldi, Dei Mori, Del Ginepro, Delle Ginestre, Delle Spighe Farfa, Ferrucci, Fieramosca, Filzi, Fornovo, Giovanni da Procida, Giovanni Dalle Bande Nere, Giuli II, vicolo Giulio II, Guttuso, Limbara, Lobina, Lorenzo Il Magnifico, Marinetti, Marmilla, Monsignore Virgilio, Montecuccoli, piazza Italia, Pili, Placido, Rampi, Sanna, San Quintino, Santa Bernadette, Santa Maria Goretti, Santa Rosalia, Santa Teresa, Sant'Isidooro, Saragat, Sisto V, Tomasi Di Lampedusa, Toti, vicolo Toti e Trexenta



- Dal 29 gennaio al 3 febbraio:

Aleramo Sibilla, Atzeni Sergio, Barracca Manna, Bechi Giulio, Bernardi Luigi, Bingia Bonaria, Buzzati Dino, Calvino Italo, Carlo Emanuele III, Caschili Ferruccio, Conte Di Biancamano, vicolo Conte Di Biancamano, Conte Rosso, Conte Verde, vicolo Conte Verde, D'Annunzio Gabriele, Degli Olmi, Dei Campi, Dei Covoni, Del Lentischio, Dei Pini, Dei Pioppi, Del Bosso, Del Timo, Della Colonna, Dell'Abbondanza, Della Malva, Della Menta, Della Speranza, Delle Agavi, Delle Api, Delle Messi, Delle Ortensie, Di Giacomo Salvatore, Duca Di Genova, Farci francesco, Filiberto Emanuele, Flaiano Ennio, Fratelli Alinari, Gadda Carlo Emilio, Galliano maggiore, Generale cantore, Gozzano Guido, Gramignano Stefano Efisio, Is Corrias, Lili Virgilio, Mereu Peppino, Monsignor casu salvatore, Montale, Montanara, Morandi Giorgio, Mulas Ugo, Mura, Murgia Vincenzina, Neppi Modona Leo, Valle, Nivola, Nobile, Picasso, Pinna Pietro, Piovene Guido, Principe Di Carignano, vicolo Principe Di Carignano, Principe Di Napoli, Principe Di Piemonte, Principe Eugenio, Quasimodo Salvatore, Riso Francesco, Saba Umberto, Savino Alberto, Simonetti Riccardo, Sironi, Spada Costantino, Svevo, Tamburino Sardo, Tarantini Angelo, Ungaretti, Vittorio Amedeo II, Wagner Max Leopold.



Il Comune fa sapere che i mastelli saranno consegnati a domicilio da personale riconoscibile anche attraverso un tesserino identificativo. La consegna, che avverrà tra le 8 e le 20, andrà avanti ogni giorno sino al completamento della zona. In caso di assenza degli inquilini, gli incaricati provvederanno a effettuare la consegna indicando tramite avviso una nuova data.

Contenitori e materiale informativo potranno comunque essere ritirati in qualsiasi momento al Centro Informazioni in via Ciusa 133 (da lunedì a sabato dalle 8 alle 20), nelle tre isole ecologiche presenti in città (operative da lunedì a sabato dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 20 all'angolo tra via Pisano e via Newton, nel Parcheggio Cuore in prossimità del vecchio stadio Sant'Elia e nel parcheggio di via Puglia, in zona cimitero San Michele) e nel deposito di via Sangré, angolo via Nervi (da lunedì a sabato dalle 8 alle 12).

Ogni famiglia riceverà 5 contenitori (mastelli) impilabili, personalizzati e non cedibili, distinti per ciascuna tipologia di rifiuto: organico, plastica, multimateriale (vetro, latta e lattine), carta e cartone e residuo secco indifferenziato.

Insieme ai contenitori saranno consegnati gli strumenti informativi necessari per approfondire la conoscenza dei nuovi servizi e aiutare i cittadini nel passaggio al nuovo sistema di raccolta: l’ecocard (un documento di riconoscimento, personale, a uso esclusivo del nucleo familiare e che consente di usufruire di tutti i servizi previsti); l’ecobolario (un piccolo vocabolario, utilizzabile fin da subito, nel quale sono riportate in ordine alfabetico le tipologie di rifiuto, le categorie e le corrispondenti modalità di smaltimento); il decalogo (un elenco di semplici ma importanti accorgimenti utili a rendere i nostri comportamenti più sostenibili per l’ambiente e per la qualità della nostra vita). In una seconda fase sarà consegnato il calendario con le indicazioni dei giorni di raccolta di ciascuna tipologia di rifiuto.

Per usufruire gratuitamente del servizio di ritiro degli ingombranti è sempre attivo il numero verde 800533122.

Tutte le informazioni sulle novità e le attività del nuovo servizio di gestione dei rifiuti possonono essere reperite al Centro informazioni in viale Ciusa 133, aperto da lunedì a sabato dalle 8 alle 20.